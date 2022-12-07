7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sakarya Erenler’de icradan satılık daire

T.C. Sakarya 3. İcra Dairesi tarafından Sakarya Erenler'de 140 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:22
Takip Et

Sakarya Erenler’de icradan satılık daire

Sakarya Erenler’de icradan satılık daire
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sakarya İl, Erenler İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, - Ada, 12928 Parsel, A BLOK ZEMİN KAT 3 NUMARA Nolu Bağımsız Bölüm Sakarya, Erenler, Erenler Mahallesi, A blok zemin kat 3 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikte taşınmaz. Erenler Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün 04/07/22 tarih e-11817 sayılı yazısında bağlar mah. 12928 nolu parselin , imar planlarında iskan sahasında kaldığı, ayrık nizam , 3 kata İMARLI olduğu , KAKS : 1.20 Yapı nizamına tabi olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın Adresi: Bağlar Mahallesi,7004 Sk,No:13,Tunahan Sitesi A Blok adresinde yer alır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
4
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
5
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.