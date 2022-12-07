Sakarya Erenler’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sakarya İl, Erenler İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, - Ada, 12928 Parsel, A BLOK ZEMİN KAT 3 NUMARA Nolu Bağımsız Bölüm Sakarya, Erenler, Erenler Mahallesi, A blok zemin kat 3 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikte taşınmaz. Erenler Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün 04/07/22 tarih e-11817 sayılı yazısında bağlar mah. 12928 nolu parselin , imar planlarında iskan sahasında kaldığı, ayrık nizam , 3 kata İMARLI olduğu , KAKS : 1.20 Yapı nizamına tabi olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın Adresi: Bağlar Mahallesi,7004 Sk,No:13,Tunahan Sitesi A Blok adresinde yer alır.

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