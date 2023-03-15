Davetsiz misafir! Dairenin balkonuna girdi…

Kaza, öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Selim Engin’in Lozan Caddesi’nde ilerlerken kontrolünü kaybettiği 34 JA 2221 plakalı otomobil, demir korkulukları yıkarak rampadan Huzur Caddesi’ne uçup, yol kenarındaki bir binanın zemin katındaki dairenin balkonuna girdi. Yol ile balkon arasında askıda kalan otomobilin sürücü Engin hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selim Engin hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise çekici ile kaldırıldı. Kazada, balkonla apartmanın çevresindeki tel çitler de hasar gördü.

(Kaynak: DHA, İHA)