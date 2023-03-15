15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Davetsiz misafir! Dairenin balkonuna girdi…

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aşağıdaki yola uçup binanın balkonuna girdi. Hafif yaralanan sürücü, tedaviye alındı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 18:01
Takip Et

Sakarya Karasu’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil aşağıdaki yola uçup binanın balkonuna girdi

Davetsiz misafir! Dairenin balkonuna girdi…
+
Aa
-

Kaza, öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Selim Engin’in Lozan Caddesi’nde ilerlerken kontrolünü kaybettiği 34 JA 2221 plakalı otomobil, demir korkulukları yıkarak rampadan Huzur Caddesi’ne uçup, yol kenarındaki bir binanın zemin katındaki dairenin balkonuna girdi. Yol ile balkon arasında askıda kalan otomobilin sürücü Engin hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selim Engin hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise çekici ile kaldırıldı. Kazada, balkonla apartmanın çevresindeki tel çitler de hasar gördü.

(Kaynak: DHA, İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
4
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
5
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
6
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
7
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.