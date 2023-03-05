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Sakarya’da iki katlı ev alev alev yandı

Sakarya’da iki katlı bir evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:12
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Sakarya’da iki katlı evde yangın

Sakarya’da iki katlı ev alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Hasanbey Mahallesi'nde S.Ö.'ye ait iki katlı evin ikinci katında çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, vatandaşların da yardımıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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