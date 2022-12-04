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Pancar yüklü tır araca çarptı: 1 yaralı

Sakarya’da seyir halinde olan pancar yüklü tır, aynı istikamette ilerleyen araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 10:19
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Sakarya’da pancar yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Pancar yüklü tır araca çarptı: 1 yaralı
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Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 Kara yolunda SUV tarzı araca çarpan pancar yüklü tırın dorsesi yaklaşık 20 metre yüksekten alt geçide düştü. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

D-650 Kara yolu Adapazarı istikameti Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, H.C. idaresindeki 26 GN 677 plakalı pancar yüklü tır, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki 54 LD 554 plakalı SUV tarzı araca çarptı.

Meydana gelen kazada tırın dorsesi, yaklaşık 20 metre yükseklikten Alifuatpaşa Mahallesi alt geçidine düştü. Kaza sebebiyle tır sürücüsü H.C. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü Geyve Devlet Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

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