Sakarya’da zincirleme kaza

Sakarya’da zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Sakarya’da zincirleme kaza

İHA’nın haberine göre, kaza Yeni Mahalle Sultan Abdülhamidhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 54 KB 649 plakalı Seat marka otomobil, Y.E. idaresindeki 54 T 3542 plakalı Fiat marka ticari taksi ve İ.M. idaresindeki 54 KD 340 plakalı Toyota marka otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ile trafik normal seyrine dönerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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