Sakarya'da feci kaza: Otomobil kağıt gibi ezildi

İHA'nın haberine göre, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 1 kamyon, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, kaza Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Demir profili yüklü 34 AC 5118 plakalı Volvo marka tır, 34 GBG 762 Hyundai marka otomobile ve refüje çarparak karşı yöne geçti. Kaza fark ederek yavaşlamak isteyen aydınlatma sistemi yüklü 06 VNZ 84 plakalı Ford marka kamyon ile 57 ABE 517 plakalı Ford marka tırda birbirine çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada otomobilde bulunan 6 aylık bebek ve 2 kişi ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği, bir tırın ise refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada Ankara istikametinde trafik tek şeritten, İstanbul istikametinde ise çift şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların bulunduğu yerden kaldırılma çalışmaları devam ederken Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.