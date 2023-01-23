Serkan Özbalta dönemi bitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi.
Yeşil siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'deki 20 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.
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