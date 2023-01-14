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Göztepe Sakarya'ya evinde mağlup oldu

PTT 1.Lig'de Göztepe evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 21:46
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Göztepe Sakarya'ya yenildi: Taraftar yaralandı

Göztepe Sakarya'ya evinde mağlup oldu
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Spor Toto 1. Lig 20. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

KASSONGO İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 22. dakikasında Sakaryaspor ceza sahasına girerken Ali Akman'la Donkor arasındaki mücadele sırasında VAR'dan Donkor'un topa elle müdahale ettiği yönündeki uyarı üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu pozisyonu izledi. Ancak Donkor'dan önce Ali Akman'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi.

80. dakikada Kassongo'nun penaltı golü ile öne geçen Sakaryaspor, maçı da bulduğu golle tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında Sakaryaspor tribününden bir taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları müsabakayı takip edemedi.

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