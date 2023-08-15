Sakıp Özberk kimdir? Kaç yaşında öldü

Gaziantep'in ünlü teknik adamı Sakıp Özberk, denizde boğularak hayatını kaybetti. Sakıp Özberk kimdir?

Sakıp Özberk kimdir? Kaç yaşında öldü

Gaziantepli teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.

Gaziantep27.net'in haberine göre; İskenderun Arsuz’daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğuldu ve hayatını kaybetti.

SAKIP ÖZBERK KİMDİR?
1 Mayıs'ta 1975'te Gaziantep'te dünyaya gelen Sakıp Özberk, Futbola Mekikspor altyapısında başladı ve daha sonra Reyhanlıspor'la profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak Reyhanlıspor as takımı için forma giydi. Burada Ankaragücü yöneticilerin dikkatini çekerek 1966-67 sezonuna Ankaragücü'ne transfer oldu. Burada oynadığı 3. sezon olan 1967-68 sezonunda takımının küme düşme ötürü 1968-69 sezonunu 1. Lig'de forma giydi. O sezonun sonunda Ankaragücüyle 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ankaragücünde 1971-72 sezonunun bitimine kadar forma giydi ve 1971-72 Türkiye Kupası sezonunda Türkiye Kupasını kaldıran Ankaragücü kadroda bulundu.

1972-73 sezonundan itibaren 1. Lig müdacele eden Adana Demirspor'a transfer oldu. Burada ilk sezonunda takım arkadaşı Fatih Terim'le beraber ilk sezonunda sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Adana Demirspor döneminden sonra birkaç sezon Gaziantepspor'da forma giydi.

İlk Teknik Direktörlüğe 1987-1988 Siirt Köy Hizmetleri takımında başladı. Daha sonrasında Özberk Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü, Rizespor'da görev yaptı.

En büyük başarısı ise 1999-2000 sezonunda Gaziantepspor'la elde ettigi lig üçüncülüğü oldu.

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