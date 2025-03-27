‘Şakir Paşa Ailesi’ neden çok konuşuldu?

Medya Takip Merkezi’nin Şubat ayında internet, televizyon ve yazılı basını kapsayan (geleneksel medya) en çok konuşulan televizyon dizileri araştırması yayınlandı. Buna göre, 3 bin 71 haberle ‘Şakir Paşa Ailesi’ (NOW TV) zirvede yer alırken tarih konulu dizilerin araştırmada öne çıktığı görüldü. Dizinin bu kadar konuşulmasında RTÜK’ten aldığı cezanın da payı var. Çünkü, RTÜK’ün cezası sonrası diziye olan ilgi arttı. Herkes, diziyi merak etmeye başladı. Haliyle bu da diziyi zirveye taşıdı.

Aksiyon ve tarihî yapımların ağırlıklı olduğu NOW TV, Kanal D ve TRT 1 dizileri, geniş haber yansımalarıyla dikkat çekti. ‘Şakir Paşa Ailesi’nin ilk sırada olduğu listede aynı kanalın bir diğer yapımı ‘Kızıl Goncalar’ ise, 2 bin 615 haberle ikinci sıraya yerleşti. Bu durum, NOW TV’nin geleneksel medya yansımalarında öne çıkan bir kanal olduğunu gösteriyor.

Bu dizileri sırasıyla 2 bin 573 haberle ‘Uzak Şehir’, 2 bin 56 haberle ‘Kızılcık Şerbeti’, 2 bin 1 haberle ‘Bir Zamanlar İstanbul’, bin 698 haberle ‘Kuruluş Osman’, bin 543 haberle ‘Arka Sokaklar’, bin 523 haberle ‘Siyah Kalp’, bin 389 haberle ‘Annem Ankara’ ve bin 344 haberle ‘Deha’ takip etti.

22 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde

‘Çalıkuşu’ romanının 1986’daki dizi uyarlamasıyla hafızalara kazınan oyuncu Mine Çayıroğlu, rol aldığı birçok başarılı projenin ardından 22 yıl sonra ‘Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo’ oyunuyla yeniden tiyatro sahnesine geri döndü.

Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu’nun yapımcılığını üstlendiği, Yasemin Şimşek Tüzün’ün yazdığı ve yönettiği oyun, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’nda ilk kez perde açtıktan sonra İstanbul prömiyerini de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Resimlerinin yanı sıra yaşam biçimiyle ve düşünceleriyle bir dönemin popüler kültür ikonu hâline gelen ressam Frida Kahlo’yu canlandıran Mine Çayıroğlu, izleyicilerden tam not aldı.

Frida’nın; çocukluğu ve idealleri, hayatını değiştiren büyük kaza, Diego Rivera ile yaşadığı tutkulu aşk hayatı, devrimci yanı ve sağlık sorunlarının anlatıldığı oyun, 4 Nisan’da Şişli’de İBB Kültür Habitat Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

KüçükÇiftlik Bahçe Konserleri başlıyor

Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın her yaz özlemle beklenen serisi KüçükÇiftlik Bahçe Konserleri, 17 Mayıs’ta Gaye Su Akyol ile başlıyor.

Alternatif müziğin enerjik, renkli, sıra dışı ve isyankâr yıldızı, ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayılan şarkılarını seslendirirken İstanbullular, şehrin merkezinde ancak stresinden uzakta, yıldızların altında iyi müziğin tadını çıkaracaklar.

Kendine Has sunumu ve URU organizasyonuyla gerçekleşecek KüçükÇiftlik Bahçe’deki konserin kapı açılış saati 19.30 olurken biletler, Biletix’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilecek.