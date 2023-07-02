Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesini ailesi gözyaşları içinde aldı

Anne Ayşegül Kılıç, kızının tabutunun başında "Ah benim kuzum" diye ağıtlar yaktı.

Çivril'de yaşayan Erol-Ayşegül Kılıç çifti, dün 3 çocuklarıyla birlikte Yeşilova'daki Salda Gölü Tabiat Parkı'na piknik yapmaya gitti. Burada İlayda, Mehmet (11) ve Durdu Naz (8), gölde yüzmek istedi. Ancak 3 kardeş, gölde çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla Mehmet ile Durdu Naz kurtarılırken, İlayda gözden kayboldu. Olay yerine gelen sağlık ve cankurtaran ekipleri, İlayda'yı bulamayınca Antalya'dan dalgıç ekibi istedi. Antalya Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, İlayda'nın cansız bedenini gölün 10 metre derinliğindeki balçıkta buldu.

İlayda'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine verildi. Anne ve baba Kılıç, kızlarının cenazesine sarılarak gözyaşı döktü. Baba Kılıç, "Kızımı kaybettim, dalgıçlar çok geç geldi. Kurtarıcı da yoktu, önlem de yoktu. Çocuklarınızı oraya sokmayın. Perişan olursunuz" diye isyan etti. Cenaze, defnedilmek üzere Denizli'ye gönderildi.