Genç bir potansiyel olarak görülen Brezilyalı furtbolcu Matheus Saldanha hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Saldanha kimdir? Matheus Saldanha kaç yaşında nereli?

SALDANHA KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, 19 Ağustos 1999 tarihinde Minas Gerais, Uberaba'da doğdu. "Matheus Saldanha" olarak bilinen oyuncu, genç yaşına rağmen Partizan'da gösterdiği performansla dikkat çeken bir orta saha oyuncusudur.

Saldanha, futbol kariyerine 2018 yılında Audax'tan Bahia'nın genç takımına kiralık olarak başladı. 1 Temmuz 2019'da 20 yaş altı takımındaki etkileyici performansıyla kulüp tarafından tamamen satın alındı ve üç yıllık kalıcı bir sözleşme imzaladı.

28 Temmuz 2023 tarihinde, Saldanha'nın Sırp devi Partizan ile dört yıllık bir sözleşme imzaladığı duyuruldu. Bu transferde, Sırp kulübü Partizan'ın JEF United'a 1.30 milyon avro tazminat ödediği belirtildi.

Saldanha'nın Partizan macerası başarılı bir şekilde ilerliyor. İlk maçında Backa Topola'ya karşı attığı golle dikkat çeken oyuncu, Vojvodina karşısında da bir gol kaydetti. UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Sabah maçında fileleri havalandırarak takımına katkıda bulundu. Süper Lig'deki performansları arasında, Javor'a karşı attığı gol de bulunmaktadır.

Matheus Saldanha, sahadaki yetenekleriyle ve hücumdaki etkileyici duruşuyla adından söz ettirirken, gelecekte önemli bir genç potansiyele sahip olarak görülmektedir. Brezilyalı yetenekli oyuncunun kariyeri, uluslararası futbol sahnesindeki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.