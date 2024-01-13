Galatasaray İletişim Direktörü'nün kadın gazeteciyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Basın toplantısında büyük skandal

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Galatasaray İletişim Direktörü'nün kadın gazeteciyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Basın toplantısında büyük skandal
Gazeteci Beril Böke, Galatasaray'ın dün yaptığı toplantıda sorduğu sorudan sonra Galatasaray İletişim Direktörü Murat Bereket tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, dün düzenlediği toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Toplantıda soru-cevap bölümünde gazeteci Beril Böke, Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'a, ''Kenetlenme, birlik beraberlik vurgusu yaptınız. Bunu takım içerisinde koruyabildiğinizi düşünüyor musunuz? Sorumu Icardi üzerinden şekillendirmek istiyorum. Böylesine hassas bir dönemde, tedavisi her ne kadar devam ediyor dahi olsa şampiyonluk yarışının bu kadar kızıştığı bir dönemde takımın yanında olmasını tercih eder miydiniz?'' sorusunu yöneltti.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Beril Böke, bugün yaptığı paylaşımda, sorduğu sorudan dolayı Galatasaray İletişim Direktörü Murat Bereket tarafından tehdit ettiğini ifade etti.
Murat Bereket'in Galatasaray Kulübü'nden uzak durması konusunda tehditvari uyarı yaptığını aktaran Beril Böke'nin paylaşımı şu şekilde;

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YUSUF KENAN ÇALIK DA TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Spor yorumcusu Yusuf Kenan Çalık, geçen haftalarda A Spor'daki programda yaptığı açıklamalar sonrası Murat Bereket'ten tehdit aldığını açıklamıştı.

Çalık, konuyla ilgili "Dün gece saat 00.27’de Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, bana mesaj attı. Kendisi bana, 'Sen iyice holigan olmuşsun. Bundan sonra Florya'ya girmene izin vermeyeceğiz' dedi. Djiku pozisyonuna yaptığım yorum için...Konuşması bir hakaret iması ve beni bloklamasıyla bitti" ifadelerini kullanmıştı.

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