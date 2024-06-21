Saldırıya uğrayan Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı

72 yaşındaki Kaya Sabancı Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ünlü iş insanı Kaya Sabancı, Bodrum'da sosyetenin uğrak yeri Mandarin Hotel’de yumruklu saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay Mandarin Otel'de yer alan Hakkasan Restoran'ında meydana geldi.

'DAVETLİSİN' 'DAVETLİ DEĞİLSİN' TARTIŞMASI BAŞLADI

Aktarılanlara göre restorandaki "Yaza Merhaba" partisine davet edilmediği halde katılan Kaya Sabancı, orada bulunan Vedat Aşçı'yı görünce "Beni çağırmadın ama bak partiye geldim" diye konuştu. Bu sözlerin ardından ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'ya yumruk attı.

Yumruk darbesi ile yere yuvarlanan Kaya Sabancı, iddialara göre Vedat Aşçı'nın korumaları tarafından da tartaklanarak dışarıya atıldı.

KAYA SABANCI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından Kaya Sabancı otelin ambulansı ile saat saat 21.45'te Bodrum Amerikan Hastanesi'ne götürüldü. Yüzünden ve başından darbe alan Kaya Sabancı tedavi altına alındı. Tedbir amaçlı geceyi doktor kontrolünde geçireceği belirtildi.

AVUKATINDAN GAZETECİLERE AÇIKLAMA

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, olayın sonrasında hastanede gazetecilere açıklama yaptı.

Kayhan Kaya Sabancı'nın Mandarin'de davetli olduğu restoran açılışında Mandarin Otel ve Rezidans'ın sahibi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşçı'nın bizzat kendisi tarafından ve azmettirmesiyle korumaları tarafından de Kaya Bey darp edildi.

Kaya Sabancı'nın Bodrum Amerikan Hastanesi'nde müşahade altında olduğunu aktaran Avukat Kayran, olayın ardından Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girmesine ve giren ambulansın da çıkılmasına izin verilmediğini bununla ilgili ellerinde görüntü bulunduğunu söyledi.

Kayran, hem Vedat Aşçı'nın kendisi, hem korumaları hem de güvenlikleriyle hukuki süreçleri başlattıklarını belirtti.

KAYA SABANCI KİMDİR

Kaya Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı’nın oğlu. Sabancı, 2004 yılında o dönemde 23 yaşında olan oğlu Cem Sabancı’yı Burdur’da askerliğini yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucunda kaybetmişti. Kaya Sabancı bu tarihten sonra hayatını Amerika'da geçirmeye başladı.

Kaya Sabancı, iş dünyasındaki faaliyetlerine Miami'de kurduğu Kasa International Corp. adlı şirketle sürdürmekte. Sadece tatil dönemlerinde Türkiye'ye gelen Kaya Sabancı zamanını Ege kıyılarında geçiriyor.