Şalgam bitkisi kansere birebir iyi geliyor

Öldürücü hastalık olduğunu bilinen kansere iyi gelen şalgam bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şalgam bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Şalgam bitkisi kansere birebir iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan şalgam bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Şalgam bitkisi; Kanser riskini önlemede faydalı olduğu bildirildi.

ŞALGAM KANSERE NASIL İYİ GELİYOR?

Şalgamın antikanser özellikleri olabilir. Şalgam, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek yüksek C vitamini içeriğinin yanı sıra glukozinolatlar açısından da zengindir.

KANSER NEDİR?

Kanser, hücrelerin anormal büyümesidir. Kanser hücreleri, yer kısıtlamasına, diğer hücreler tarafından paylaşılan besinlere veya üremeyi durdurmak için vücuttan gönderilen sinyallere rağmen hızla çoğalır.

Kanser hücreleri genellikle sağlıklı hücrelerden farklı şekillenir, düzgün çalışmazlar ve vücudun birçok bölgesine yayılabilirler. Tümörler, anormal doku büyümesi, kontrolsüz bir şekilde büyüyebilen ve bölünebilen hücre kümeleridir.

ŞALGAM NEDİR?

Turpgiller familyasından; toprak altında şişkin bir yumru yapan, topaç biçiminde etli ve tatlı yumrumsu, iki yıllık bir bitkidir. Yaprakları parçalı ve tüylü, çiçekleri sarıdır. Yurdumuzda kökü basık ve yuvarlak olanlar makbüldür. İçeriğinde B vitamini ve madeni maddeler vardır

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