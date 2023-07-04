Şalgam kilo verdiriyor

Yazın insanların korkulu rüyası olan kiloları vermeye yardımcı olan şalgam bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şalgam bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Şalgam kilo verdiriyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Yazın insanların korkulu rüyası olan kiloları vermeye yardımcı olan şalgam bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şalgam bitkisiyle ilgili detaylar…

ŞALGAM NEDİR?

Turpgiller familyasından; toprak altında şişkin bir yumru yapan, topaç biçiminde etli ve tatlı yumrumsu, iki yıllık bir bitkidir. Yaprakları parçalı ve tüylü, çiçekleri sarıdır. Yurdumuzda kökü basık ve yuvarlak olanlar makbüldür. İçeriğinde B vitamini ve madeni maddeler vardır.

ŞALGAM SUYU NASIL YAPILIR?

İlk olarak vermiş olduğumuz ölçülerdeki şekeri, tuzu ve limon tuzunu bidonun içerisine boşaltın ve suyun içerisinde karıştırın.

1 su bardağı bulguru tülbentin içine koyun ve tülbentin ağzını bağlayıp, suyun içerisine salın.

Siyah havucunuzu kabuklu haldeyken iyice yıkayın. Daha sonra kabuklarını soyun ve uzunlamasına parçalara ayırın. Parçalara ayırmış olduğunuz siyah havucu suyun içerisine atın.

Daha sona pancar turbunun kabuklarını soyun ve iri parçalar halinde keserek suyun içerisine atın.
Bidonun ağzı dolacak şekilde içerisine tekrar su ilave edin. 2 gün arayla kapağını açıp havalandırın.

15 günün sonunda şalgam suyunuz hazır hale gelmiş olacak.

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