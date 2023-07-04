Şalgam bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Romatizma gibi korkutan hastalıklara iyi gelen şalgam bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şalgam bitkisiyle ilgili detaylar…

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır.

ŞALGAM SUYU NASIL YAPILIR?

İlk olarak vermiş olduğumuz ölçülerdeki şekeri, tuzu ve limon tuzunu bidonun içerisine boşaltın ve suyun içerisinde karıştırın.

1 su bardağı bulguru tülbentin içine koyun ve tülbentin ağzını bağlayıp, suyun içerisine salın.

Siyah havucunuzu kabuklu haldeyken iyice yıkayın. Daha sonra kabuklarını soyun ve uzunlamasına parçalara ayırın. Parçalara ayırmış olduğunuz siyah havucu suyun içerisine atın.

Daha sona pancar turbunun kabuklarını soyun ve iri parçalar halinde keserek suyun içerisine atın.

Bidonun ağzı dolacak şekilde içerisine tekrar su ilave edin. 2 gün arayla kapağını açıp havalandırın.

15 günün sonunda şalgam suyunuz hazır hale gelmiş olacak.