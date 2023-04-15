Salgın kâbusu geri döndü: 4 kişi öldü. Gizemli salgının merkez üssü bu sefer Çin değil

Editör: Naim Arıoğlu

Kenya'da nedeni henüz tespit edilemeyen hastalık yüzünden yüzlerce kişi rahatsızlanırken, yetkililer 4 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

627 KİŞİ ETKİLENDİ

Kenya Sağlık Bakanlığı, henüz tespit edilemeyen bir hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, vakaların Kakamega bölgesinde patlak verdiğini duyurdu.

Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği söylenen açıklamada, bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü bildirildi.

BELİRTİLERİ NELER?

Açıklamada, hastalığın ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerinin olduğu ifade edildi.

Salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verilirken hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiğinin altı çizildi.

