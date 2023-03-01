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Aşı karşıtlığı kızamık salgınına yol açar

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, aşı karşıtlığının kızamık salgınına yol açabileceğini söyledi ve uyarıda bulundu. İşte o uyarılar.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 08:01
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Aşı karşıtlığı kızamık salgınına yol açar

Aşı karşıtlığı kızamık salgınına yol açar
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VAKALARDA ARTIŞ VAR MI?

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kızamığın çok bulaşıcı, ateş ve döküntüyle seyreden bir çocukluk çağı hastalığı olduğunu söyledi ve şöyle uyardı:

"Doğru ve başarılı aşılamayla Türkiye'de neredeyse ortadan kaybolmuşken, son dönemde tekrar vakalarda artış gözlendi. Uzun yıllar sonra yeni 1-2 vaka gördük"

Çokuğraş, aşılanma hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de maalesef son yıllarda, aşı karşıtları ya da aşı kararsızları yüzünden aşılanma oranlarında biraz azalma yaşandı. Bir de Türkiye'de çok sayıda yurt- dışından gelen insan ve onların çocukları var. Bu çocukların da çoğu aşısız. Bu yüzden başta kızamık olmak üzere bu hastalıkların tekrar görülme ihtimalinden endişe duyuyoruz."

YÜZDE 95'İN ALTINA DÜŞMEMELİ

Hastalıktan korunmanın tek yolunun aşı olduğunu belirten Prof. Aydın, toplumda aşılanan kişilerin oranı yüzde 95'in altına indiğinde kızamık salgınlarının ortaya çıkabileceğini, bu nedenle aşılamada bu oranı, hatta üstünü yakalamanın çok önemli olduğunu hatırlattı. Dr. Dilek Leyla Mamçu ise aşı tereddüdü yaşayan birçok aile bulunduğunu, aşı yaptırılmaması sebebiyle de kızamık gibi başka bulaşıcı hastalıkların da yeniden gündeme gelmeye başlayabileceğini söyledi.

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