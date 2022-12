Salsa müziğinin efsanesi, şarkıcı Lalo Rodriguez, yolda ölü bulundu

80'lerin sonlarında yayınladığı erotik temalı "Ven, devorame otra vez" şarkısıyla üne kavuşan şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Lalo'nun cesedini bir arkadaşı teşhis etti. Cesette herhangi bir şiddet belirtisine rastlanmadı. Şarkıcının ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

LALO RODRIGUEZ KİMDİR?

İspanya'da da salsa rüzgarı estiren şarkıcı müstehcen şarkılarıyla dikkat çekmiş, yazın diskoların en çok çalınan şarkılarının birçoğuna imza atmıştı.

45 yılı aşkın bir kariyere sahip olan şarkıcının diğer dikkat çeken eserleri arasında Pero llegante tu ve Nada de ti sayılabilir.

Asıl adı Ubaldo Rodriguez Santos olan şarkıcı kariyerine 12 yaşında Tempo Moderno Orkestrası'nda vokalist olarak başlamıştı. 16 yaşında profesyon oldu ve Porto Riko asıllı efsanevi piyanist Eddie Palmieri'yle birlikte yaptığı The Sun of the Latin Music adlı albümüyle Anglo-Sakson Grammy Ödülü'nü kazandı.

Salsa efsanesine dönüşen Lalo Rodriguez, 1975'de Unfinished Masterpiece ve 1976'da Fireworks albümlerini çıkardı.

Uluslararası başarıyı ise "Ven, devorame otra vez" şarkısıyla kazandı. Bu şarkı 1 yılı aşkın bir süre Bilboard'un top 100 listesinde yer aldı.