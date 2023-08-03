Sam Adekugbe'nin yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor 28 yaşındaki sol beki Sam Adekugbe ile yollarını ayırdı.
ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ
Ajansspor’un haberine göre, Kanadalı futbolcu ülkesine geri dönerek Vancouver Whitecaps’e transfer oldu.
1 MİLYON EURO KAZANACAK
Haberde ayrıca Hatayspor’un yıldız oyuncunun transferinden 1 milyon Euro bonservis geliri elde edeceği aktarıldı.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI
Geçtiğimiz sezonun ortasında yaşanılan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası Galatasaray’a kiralanan Sam Adekugbe burada Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.