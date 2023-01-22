Saman yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Sivas’ta saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Zara ilçesine bağlı Canova köyü mevkiinde meydana geldi.

M.A yönetimindeki saman yüklü 58 ADT 542 plakalı Mercedes marka tır direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan M.A ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Kaynak: İHA)