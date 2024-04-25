Samandağ'da yangın

Kaynak: İHA
Samandağ'da yangın
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanında çıkan yangının vatandaşlar tarafından yetkililere ihbar edilmesinin ardından itfaiye ekipleri müdahale etti.
Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedenini elektrik tellerinden çıktığı belirtilirken yangını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti. Kısa zamanda bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri, yangına müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü.

aw189899-01.jpg

aw189899-02.jpg

aw189899-03.jpg

İlgili Haberler
Fırtına' uyarısının verildiği Çankırı’da okullar tatil edildi
Fırtına' uyarısının verildiği Çankırı’da okullar tatil edildi
Son Haberler
Aynı masada oturan iki kişinin kavgası hastanede bitti Gündem
Aynı masada oturan iki kişinin kavgası hastanede bitti
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıkladı! Flaş... Flaş... Spor
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıkladı! Flaş... Flaş...
Kurban fiyatları yüzde 100 arttı. Araba fiyatına büyükbaş Ekonomi
Kurban fiyatları yüzde 100 arttı. Araba fiyatına büyükbaş
Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı Ekonomi
Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı
Elazığ’da toz bulutu etkili oldu Gündem
Elazığ’da toz bulutu etkili oldu
Çekici parfüm seçmek için neler yapılmalı? 'Parfümüm çok hafif' derdine son Yaşam
Çekici parfüm seçmek için neler yapılmalı? 'Parfümüm çok hafif' derdine son
Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. Flaş... Flaş... Gündem
Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. Flaş... Flaş...