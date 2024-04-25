Samandağ'da yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanında çıkan yangının vatandaşlar tarafından yetkililere ihbar edilmesinin ardından itfaiye ekipleri müdahale etti.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedenini elektrik tellerinden çıktığı belirtilirken yangını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti. Kısa zamanda bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri, yangına müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü.