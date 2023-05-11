Şampiyon Samsunspor'a yeni sponsor

Daha önce Beşiktaş’ın basketbol ve hentbol, Galatasaray’ın voleybol ve basketbol, Konyaspor’un futbol branşlarında sponsorlukları bulunan hummel Türkiye, Samsunspor'un forma ve ürün sponsoru oldu.

"SÜPER LİG'DE İZ BIRAKACAĞIZ"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım “11 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri döndüğümüz sezonumuzda, hummel gibi 100 yıldır sporun içinde olan köklü bir markayla iş birliği içinde olmaktan çok mutluyuz. Öncelikle hedefimiz, mücadelesiyle Süper Lig’de iz bırakacak Samsunspor’u oluşturmak, ardından ligde üst sıralara ve Avrupa kupalarına yükselmek. Samsunspor’a forma sponsoru olan hummel’ın desteği bizim için çok değerli olacak. hummel’a teşekkür ediyorum ve verimli bir iş birliğine imza attığımıza inanıyorum. Birlikte nice başarılara ulaşmayı diliyorum” diye konuştu.

Tam 100 yıllık spor markası olduklarını ifade eden hummel Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier ise “Öncelikle, sponsorluk anlaşması imzaladığımız, 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Türk futbolunun güzide kulüplerinden Samsunspor’u tebrik ederim. Dünyada ve Türkiye’de, geçmişten bugüne, takım sporlarına yaptığımız yatırımlarla birlikte spora verdiğimiz desteklerden dolayı gururluyuz. hummel tarihinde; futbol ve hentbol başta olmak üzere, birçok dalda sponsorluk anlaşmalarımız oldu. Bu yıl itibarıyla da Türkiye’de takım sporları sponsorluklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Samsunspor ile yapılan anlaşmaya dikkat çeken Massier; “Globalde iki milyon sporcu hummel ürünleriyle sahaya çıkıyor. Türkiye’de ise sezonun bitimine altı hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor futbolcuları TFF 1. Lig’in son haftasında oynanacak karşılaşmada hummel formalarıyla mücadele edecekler. Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı hem de hummel’ın 100. yılı olması dolayısıyla bu anlaşmanın anlamı çok daha büyük” dedi.

CRS Spor ve Mets Spor kurucusu Fazlıhan Carus, “Dünyanın öncü spor giyim markası hummel ve Spor Toto 1. Lig şampiyonu Samsunpsor’u bir araya getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Bu iş birliğinin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.