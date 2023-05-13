Şampiyon Yalıkavakspor

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçında rakibi Kastamonu Belediyespor'u yenen Armada Praxis Yalıkavakspor, şampiyon oldu.

Şampiyon Yalıkavakspor

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 15-13 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmayı 33-31 kazanan Armada Praxis Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Maçın bitiş düğüyle şampiyon olan Armada Praxis Yalıkavakspor sporcuları, büyük sevinç yaşadı.

Armada Praxis Yalıkavakspor'dan Nika Matavs karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon takımın oyuncularına kupa ve madalyalarını, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.


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