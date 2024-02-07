Şampiyonlar Ligi'nde dağıtılacak para belli oldu

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde dağıtılacak para belli oldu
UEFA, erkek futbolunda kulüp müsabakalarının 2024-2027 yıllarına ilişkin gelir dağıtım sistemini duyurdu.

UEFA'nın açıklamasına göre, katılımcı kulüplere 3,31 milyar avro pay ayrıldı. Bu payın 2,46 milyar avrosu (yüzde 74,38), UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'da oynayan kulüplere gidecek.

Geri kalan tutardan 565 milyon avro (yüzde 17,02) UEFA Avrupa Ligi'nde, 285 milyon avro (yüzde 8,60) UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden kulüplere ayrıldı.

Ayrıca 4,4 milyar avroluk toplam bütçenin yüzde 10'u (440 milyon avro) dayanışma, yüzde 7'si (308 milyon avro) katılmayan kulüpler ve yüzde 3'ü (132 milyon avro) eleme turlarındaki kulüpler için kullanılacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne de 25 milyon avro pay verilecek.

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