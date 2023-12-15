UEFA paraları hesaplara yatırdı. Kim ne kadar kazandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
UEFA paraları hesaplara yatırdı. Kim ne kadar kazandı
Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimizin UEFA'dan kazandığı para belli oldu.

Türkiye'yi Avrupa'da bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil etti.

4 büyük takımımız bu sezon 1 milyar 402 milyon 520 bin TL'yi kasalarına koydu.

KİM NE KADAR KAZANDI?

Adana Demirspor

1 Milyon 50 Bin Euro

Beşiktaş

5 Milyon 140 Bin 700 Euro

Fenerbahçe

7 Milyon 601 Bin 800 Euro

Galatasaray

30 Milyon 140 Bin 737 Euro

İŞTE UEFA SIRALAMASI

YERİMİZDE SAYDIK

Bu sezon topladığı puanlarla ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye, 9. sırada bulunuyordu.

Önümüzdeki Belçika'nın farkı açmasının yanı sıra hemen arkamızdaki İskoçya'nın da puanını yükseltmesi dikkat çekmişti ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gelen galibiyetleri bizi bir adım daha öne çıkardı.

UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, grup maçları sonunda 9. sıradaki yerini korudu.

1- İNGİLTERE: 99.053
2- İSPANYA: 85.489
3- İTALYA: 82.426
4- ALMANYA: 80.624
5- FRANSA: 60.997
6- HOLLANDA: 59.500
7- PORTEKİZ: 52.816
8- BELÇİKA: 46.000
9- TÜRKİYE: 37.100
10- İSKOÇYA: 35.850

İlgili Haberler
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı
A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde şov yaptı
UEFA EURO 2024'te dağıtacağı para miktarını açıkladı. Milli Takım ne kadar alacak?
Liverpool gol yağdırdı. Marsilya Ajax düellosu. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 takım tur atladı
Liverpool gol yağdırdı. Marsilya Ajax düellosu. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 takım tur atladı
Son Haberler
Babasının ve babaannesinin evini yakan zanlı polis merkezinde de bilgisayara zarar verdi Gündem
Babasının ve babaannesinin evini yakan zanlı polis merkezinde de bilgisayara zarar verdi
Savcılıktan Seçil Erzan davası ile ilgili flaş karar! Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek Spor
Savcılıktan Seçil Erzan davası ile ilgili flaş karar! Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek
Meteoroloji'den İzmir'in ilçeleri için fırtına uyarısı. Herkes tedbirini alsın Gündem
Meteoroloji'den İzmir'in ilçeleri için fırtına uyarısı. Herkes tedbirini alsın
Sahte plakayla trafiğe çıkan şahsa binlerce lira ceza yağdı Gündem
Sahte plakayla trafiğe çıkan şahsa binlerce lira ceza yağdı
FIFA 30 Nijeryalı hakemi onayladı Spor
FIFA 30 Nijeryalı hakemi onayladı
İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri yaralandı Dünya
İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri yaralandı
Prens Harry'ye 140 bin 600 sterlin tazminat ödenecek Dünya
Prens Harry'ye 140 bin 600 sterlin tazminat ödenecek