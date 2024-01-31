Galatasaray'a UEFA'dan müjde. Resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne giden Galatasaray’a UEFA’dan sevindiren haber geldi.

UEFA yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi’ne katılım sağlayan kulüplere katılım payları ile beraber galibiyet ve beraberlik primlerinin yatırıldığını açıkladı.

A Grubu’nda Bayern Münih Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden sarı-kırmızılılar bu doğrultuda 31 milyon 200 bin Euro ödeme aldı.

Şampiyonlar Ligi’ni 3. Sırada bitiren Galatasaray Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile eşleşti.