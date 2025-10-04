Şampiyonlar Ligi'nde format yeniden değişiyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde format yeniden değişiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden format değişikliği gündeme geldi. Yeni format hayata geçirilirse, 4 olan torba sayısı 2'ye düşecek. İşte tüm detaylar...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin formatı geçtiğimiz sezon değişmişti. Devler Ligi'nin grup etabı yerini lig aşamasına bırakırken, takımların maç sayıları 6'dan 8'e yükselmiş ve turnuvaya katılan kulüp sayısı 36'ya çıkmıştı.

Eski formattaki çift maçlı grup sistemine yerine takımların 8 farklı rakiple karşılaşması planlanmış, ilk 8'deki takımların direkt son 16'ya, 9-24 arasındaki takımların play-off oynayacağı formatına geçilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın henüz ikinci senesi dolmadan turnuvada değişiklik ihtimali gündeme geldi. UEFA'nın, Avrupa Süper Lig'ini temsil eden şirketle görüştüğü ve farklı bir formatın tartışıldığı öne sürüldü. Yapılan görüşmelerde formatla ilgili büyük bir değişimin tartışılmadığı ancak bazı yapısal farklılıkların olabileceği kaydedildi.

Resmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyorResmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyor

sampiyonlar-ligi-aa-2137572.jpg

Büyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerineBüyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerine

2 TORBA OLACAK

Önerilen yeni formata göre takım sayısı yine 36'da kalırken kulüpler UEFA katsayı puanına göre 2 torbaya ayrılacak. İlk torbada yer alan ve lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar direkt son 16'ya yükselecek.

İlk torbada son 8'de yer alan, ikinci torbada ise ilk 8'de lig etabını bitren takımlar son 16'ya yükselebilmek için şu anda olduğu gibi play-off oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nin adının değişmeyeceği, maçların ücretsiz olarak bir platform üzerinden yayınlanmasının planlandığı ancak reklamlı ve reklamsız olarak iki seçenek bulunacağı kaydedildi.

Jose Mourinho'ya virüs bulaştı! Tüm Portekiz bu olayı konuşuyor: Porto maçı öncesi takımı tel tel dökülüyorJose Mourinho'ya virüs bulaştı! Tüm Portekiz bu olayı konuşuyor: Porto maçı öncesi takımı tel tel dökülüyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran gaza bastıFenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran gaza bastı

Alessandro Del Piero Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi!Alessandro Del Piero Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi!

Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldıSüper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı

Edson Alvarez'den Fenerbahçelileri sevindiren karar!Edson Alvarez'den Fenerbahçelileri sevindiren karar!

Son Haberler
Vatandaşa “et” diye bakın ne yedirmişler! Bu kadarı da olmaz…
Vatandaşa “et” diye bakın ne yedirmişler! Bu kadarı da olmaz…
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu