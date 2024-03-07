Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City kazandı Real Madrid zorlandı

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City kazandı Real Madrid zorlandı
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövarş maçlarında favoriler tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanşlar iki maçla devam etti.

İngiltere'nin Manchester City ekibi ilk maçta 3-1 yendiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Manchester City, ilk yarıda attığı gollerle rakibini yenerek çeyrek finale kaldı. Golleri 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland attı.

Konuk takımın golünü, 29. dakikada Mohamed Elyounoussi kaydetti.

REAL BERABERE KALDI

İspanya ekibi Real Madrid ise sahasında Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaştı.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Real, ikinci maçta 65'te Vinicius Junior'la öne geçti. Leipzig buna 68. dakikada Willi Orban ile karşılık verinde maç 1-1 sonuçlandı.

Arda Güler, yine yedek kulübesinde bekledi ve karşılaşmada süre almadı.

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