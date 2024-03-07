Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City kazandı Real Madrid zorlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanşlar iki maçla devam etti.
İngiltere'nin Manchester City ekibi ilk maçta 3-1 yendiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.
Manchester City, ilk yarıda attığı gollerle rakibini yenerek çeyrek finale kaldı. Golleri 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland attı.
Konuk takımın golünü, 29. dakikada Mohamed Elyounoussi kaydetti.
REAL BERABERE KALDI
İspanya ekibi Real Madrid ise sahasında Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaştı.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Real, ikinci maçta 65'te Vinicius Junior'la öne geçti. Leipzig buna 68. dakikada Willi Orban ile karşılık verinde maç 1-1 sonuçlandı.
Arda Güler, yine yedek kulübesinde bekledi ve karşılaşmada süre almadı.