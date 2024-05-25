Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde zafer Barcelona'nın oldu...

Finalde Fransız ekibi Lyon’u, Aitana Bonmati ve Alexia Putellas’ın golleriyle 2-0 yenen İspanyol temsilcisi zafere ulaştı. Barcelona, son dört sezon içinde üçüncü kez bu büyük kupayı kaldırmanın gururunu yaşadı.

San Mames Stadyumu’nda gerçekleşen finalde, ilk yarıda gol sesi çıkmazken, Barcelona ikinci yarıda sahneye çıkarak şampiyonluğunu ilan etti. 63. dakikada Bonmati ve 90+5’te Putellas’ın golleriyle Barcelona, kupayı müzesine götürdü.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde son dört sezonda üçüncü kez zirveye çıktı. Geçen yıl Wolfsburg’u 3-2 ile geçerek ilk şampiyonluğunu elde eden ekip, bu sezon da tüm kulvarlarda gösterdiği üstün performansla dört kupa kazanarak tarih yazdı.

Barcelona, bu başarısıyla üst üste iki kez şampiyon olan dördüncü takım unvanını aldı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce Lyon, Wolfsburg ve Umea bu başarıyı elde etmişti. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce beş kez karşılaşan iki takım arasında, Barcelona bu zaferle rekabetteki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.