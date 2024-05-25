Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü Barcelona

Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü Barcelona

Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde Lyon'u 2-0 yenen Barcelona zafere ulaştı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde zafer Barcelona'nın oldu...

Finalde Fransız ekibi Lyon’u, Aitana Bonmati ve Alexia Putellas’ın golleriyle 2-0 yenen İspanyol temsilcisi zafere ulaştı. Barcelona, son dört sezon içinde üçüncü kez bu büyük kupayı kaldırmanın gururunu yaşadı.

whatsapp-image-2024-05-25-at-21-38-43.jpeg

San Mames Stadyumu’nda gerçekleşen finalde, ilk yarıda gol sesi çıkmazken, Barcelona ikinci yarıda sahneye çıkarak şampiyonluğunu ilan etti. 63. dakikada Bonmati ve 90+5’te Putellas’ın golleriyle Barcelona, kupayı müzesine götürdü.

aa-20240525-34680811-34680805-barcelona-v-olympique-lyonnais-uefa-womens-champions-league-final.jpg

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde son dört sezonda üçüncü kez zirveye çıktı. Geçen yıl Wolfsburg’u 3-2 ile geçerek ilk şampiyonluğunu elde eden ekip, bu sezon da tüm kulvarlarda gösterdiği üstün performansla dört kupa kazanarak tarih yazdı.

Barcelona, bu başarısıyla üst üste iki kez şampiyon olan dördüncü takım unvanını aldı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce Lyon, Wolfsburg ve Umea bu başarıyı elde etmişti. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce beş kez karşılaşan iki takım arasında, Barcelona bu zaferle rekabetteki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.

aa-20240525-34680811-34680804-barcelona-v-olympique-lyonnais-uefa-womens-champions-league-final.jpg

İlgili Haberler
Ali Koç'a desteğini açıkladı
Rıdvan Yılmaz yerle bir oldu
Beşiktaş şampiyon oldu. 2'de 2 yaptılar
Son Haberler
Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca Gündem
Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca
Ali Koç'a desteğini açıkladı Spor
Ali Koç'a desteğini açıkladı
Metallica konserinde "Master of Puppets" introsuna şimşek damgasını vurdu Video
Metallica konserinde "Master of Puppets" introsuna şimşek damgasını vurdu
Whatsapp'ın sır gibi sakladığı detay. Mesajlarınızı onlar okuyor olabilir Gündem
Whatsapp'ın sır gibi sakladığı detay. Mesajlarınızı onlar okuyor olabilir
Son sınıf öğrencilerinden öğretmenlerine unutulmaz mezuniyet hatırası Video
Son sınıf öğrencilerinden öğretmenlerine unutulmaz mezuniyet hatırası
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu Gündem
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu