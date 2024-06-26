Özel kaskı ve gözlüğüyle motorla gezen köpek: Papi

Eskişehir'de aşçılık yapan Andaç Aksu, Papi isimli köpeği ile motosiklet üzerinde yaptığı gezintilerle çevreden büyük ilgi topluyor. Papi için özel kask, gözlük ve gömlek alan Aksu, sevimli dostuyla birlikte adeta Eskişehir'i karış karış dolaşıyor. Papi, motosikletin gidonuna ön ayaklarını koyarak etrafı seyrederken, motosiklete yabancı yaklaştığında ise hırlayarak tepki gösteriyor.

Aksu, Papi'yi bir an olsun yanından ayırmıyor ve ikili birlikte birçok şehirde gezmeyi ihmal etmiyor. Eskişehir kent merkezinin yanı sıra ilçeleri de dolaşan Andaç Aksu ve Papi, motosikletleriyle İstanbul, Bolu gibi şehirleri ziyaret etti. Şimdiki hedefleri ise yurtdışına çıkmak.