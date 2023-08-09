AKP'nin 21 yılda vatandaşı getirdiği durum. Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Bir vatandaşın öğün olarak su içip ekmek yediği görüntü, AKP iktidarının 21 yılda insanları ne duruma getirdiğini gözler önüne sererek paylaşım rekorları kırdı.

AKP'nin 21 yılda vatandaşı getirdiği durum. Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Temel tüketim maddeleri olan su ve ekmeğe, gıda ürünlerine, benzine, ulaşıma yapılan zamlar her geçen gün katbekat artarken, özellikle asgari ücretle aile geçindiren vatandaş iyice zorlanır oldu. Her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanan halk hayat pahalılığıyla mücadele eder durumda.

Ekmek ve su gibi temel ihtiyaçların fiyatı bile almış başını giderken vatandaş ay sonunu getiremeyecek duruma getirildi. Bunun yanı sıra borçlanmadan bir ihtiyacı karşılamak neredeyse imkansız hale geldi. Basit bir yemek için domates, biber, soğan, patates gibi gerekli malzemeler artık kilo kilo yerine taneyle alınacak durumda.

Sosyal medyada bir vatandaşın önündeki bir tencere suyu, çorba kaşıklar gibi yaparak içmesi ve yanında ekmek yediği görüntüsü, adeta AKP iktidarının halkı getirdiği acı tabloyu gösterdi.

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