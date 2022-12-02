Samsun Limanı'nda patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Samsun Limanı’nda bir yağ tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği belirtildi.

DHA'dan aktarılan bilgilere göre çıkan yangına müdahale edildi ve söndürüldü.



