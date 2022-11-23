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Düzce'deki depremle ilgili ürküten detay: 700 bin ton dinamit patlamasına eş değer

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğünde depremle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz depreme ilişkin, "700 bin ton dinamit patlamasına eşdeğer enerji patlaması eş değer" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:25
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İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz: Düzce'de 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 700 bin ton dinamit patlamasına eş değer

Düzce'deki depremle ilgili ürküten detay: 700 bin ton dinamit patlamasına eş değer
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz depreme ilişkin, "Yüzeyde oluşan şiddet 8 civarında. Bu da yaklaşık 700 bin ton dinamit patlamasına eşdeğer bir enerjinin bu deprem vasıtasıyla boşaltıldığını gösteriyor. Dolayısıyla oldukça kuvvetli bir deprem. Geniş bir alan içerisinde duyuldu. Deprem yüzeye yakın bir deprem, 7 km ile 3 km arasında derinlik değerleri bu da yüzeydeki hissedilmesinin önemli nedenlerinden. Bir diğer önemli neden de gerek Düzce'nin gerek Gölyaka'nın gerekse çevredeki diğer yerleşim birimlerinin son derece zayıf bir zemin üzerine yerleşiyor olması, bu tür deprem dalgalarını büyüterek binalara ve insanlara iletiyor." açıklamasını yaptı.

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