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Altı canımızı alan İstiklal patlamasıyla dalga geçti. Kim bunu Türkiye'ye soktu

İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısından sonra Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaptığı iddiası sosyal medyada olay oldu. Türkiye'nin acısıyla dalga geçen görüntüler hızla yayılırken, sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 14:12
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İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası yaparak TikTok'ta paylaştılar

Altı canımızı alan İstiklal patlamasıyla dalga geçti. Kim bunu Türkiye'ye soktu
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13 Kasım tarihinde İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısı sonrası TikTok’ta paylaşılan bir görüntü görenleri hayrete düşürdü.

VİDEODA ÇEVREDEKİ İNSANLARIN KORKTUĞU GÖRÜLÜYOR

Yapılan paylaşımda İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaparak kahkahalar attığı görüldü. Bu kişilerin tavırları ve hareketleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

TikTok'ta yayınlanan görüntülerde söz konusu kişilerin hareketlerinin insanlarda korku yarattığı görülüyor.

CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN: TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Görüntüleri paylaşan CHP Milletvekili Gürsel Tekin "Şimdi soruyorum TikTok’ta video çekip İstiklal Caddesi’nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı." dedi.

Söz konusu TikTok hesabını da paylaşan Tekin, "Şahsın TikTok hesabı burada. Bu ülke insanlarını kaybetmiş, kardeşlerimizi yitirmişiz, gelmiş İstiklal Caddesi’nde bombalı paket şakası yapıyor. Bunlara izin verenler de bunlar kadar sorumludur." açıklamalarında bulundu.

Söz konusu video görüntüsünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

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Mustafa Kökkılıç
20.11.2022 23:14
Yakalamak lazım bu mahlukları  
 
Asker
20.11.2022 22:51
Ülkeyi resmen 50 sene geriye götürdüler ülkeyi resmen vatan hainleri ile doldurdular.  
 
Ahmet Zeybek
20.11.2022 22:32
Hükûmet kuzey ırak ve suriyeye muhteşem bir harekat yapti. .Biraz yüreğimiz soğur gibi oldu.Bu maymunlar yüzünden ECRINLE yağmurun acısı yine koz gibi yüreğimize oturdu  
 
TÜM YORUMLAR (55)
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