16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstiklal bombacısı turist kamerasında! Bombayı patlatmadan dakikalar önce turist kayda girmiş

İstiklal bombacısı turist kamerasında! Bombayı patlatmadan dakikalar önce turist kayda girmiş

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terörist kadının bankta otururken bir turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:39
Takip Et

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terörist Suriyeli Ahlam Albashir’in bankta otururken turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Bombayı patlatmadan dakikalar önce turist kayda girmiş

İstiklal bombacısı turist kamerasında! Bombayı patlatmadan dakikalar önce turist kayda girmiş
+
Aa
-

İstiklal Caddesinde pazar günü Suriyeli Ahlam Albashir isimli kadının banka bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı.

Bombalı saldırıdan önce bir turist, İstiklal Caddesini cep telefonu ile görüntülerken terörist kadını da kayda aldı.

Görüntülerde teröristin saldırıdan önce bankta oturduğu görülüyor.

Ayrıca görüntülerde saldırgan terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görüldü.

Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye giren kadının yanında ise kahverengi bir çantanın olduğu görülüyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.