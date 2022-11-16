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İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili aranan terörist Suriye'de yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin Hüsam A.K. isimli terör örgütü mensubu Suriye Azez'de Türk polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 21:54
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Taksim İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili aranan terörist Suriye'de yakalandı

İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili aranan terörist Suriye'de yakalandı
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İstiklal Caddesi'nde pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'le irtibatlı olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SURİYE'YE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi.

Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi. Hüsam, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

RESMİ İFADEDE TEKRARLADI

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in de ifadesi alınmaya devam ediyor. Albashır'in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmî ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi. Albashır'ın, 2 ay Mümbiç'te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı da Hacı'nın 'patlat' emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi. (DHA)

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