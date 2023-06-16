Samsun'da 2 bin 315 kök kenevir ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ekili halde 2 bin 315 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'da 2 bin 315 kök kenevir ele geçirildi

Olay, Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir bitkisi ektiği istihbari bilgisi üzerine İ.I. (54) adlı şahsın bahçesine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bahçede ekili 2 bin 315 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili İ.I. gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. (İHA)

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