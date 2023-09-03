Samsun'da aşırı yağış nedeniyle kimi yüzerek, kimi kayıkla işe gitti

Samsun’da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış sele neden oldu.
Kentte birçok ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Oluşan su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı.
İlkadım ilçesindeki Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.
Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü.
Vatandaşlar araçlarını kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışıyor.
Bir vatandaş su basan caddede yüzerken, esnaf ise botla işe gitmek zorunda kaldı.
Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Samsun Sinop kara yolu Baruthane mevkisi ile Liman Mahallesi kavşağında araçlar su birikintilerinin içinde kaldı.
MAHSUR KALANLARI BOTLA KURTARDILAR
Sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahsur kalanlar botla kurtarıldı.