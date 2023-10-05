Samsun'da balıkçıların ağına ceset takıldı

Cesedin kimliği belirsiz ve uzun süredir denizde olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkçılar Şok Yaşadı

Olay, Samsun açıklarında Karadeniz’de meydana geldi. Balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılar, ağlarına ceset takıldığını fark etti. Balıkçılar, durumu hemen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ceset Otopsi İçin Hastaneye Kaldırıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçıların getirdiği cesedi Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağı’nda teslim aldı. Cesedin uzun zamandır denizde kaldığı ve tanınmaz halde olduğu görüldü. Cesedin kimliği belirlenemedi. Savcının talimatı doğrultusunda ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.