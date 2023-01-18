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Nurshat’ın cansız bedeni bulunmuştu! Cinayete kurban gittmiş

Samsun’un Canik ilçesindeki bir iş yerinde cesedi bulunan Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova’nın (21), sevgilisi Kenan Pala (42) tarafından tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklu Pala hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:56
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Samsun’da cesedi bulunan Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova’yı sevgilisi Kenan Pala öldürmüş

Nurshat’ın cansız bedeni bulunmuştu! Cinayete kurban gittmiş
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Olay, geçen yıl 26 Kasım'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesedi ile karşılaştı. Yanında tabanca bulunup, vücudunda tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsinin ardından Ankara'da toprağa verildi.

Çalışma başlatan polis, Muhammedova'nın iş yeri sahibi sevgilisi Kenan Pala'yı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyip, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne süren Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KIYAFETLERDE ATIŞ ARTIKLARI ÇIKTI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Kenan Pala hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddianamede, şüpheli Kenan Pala'nın pantolon ve yeleğinde atış artıklarına rastlandığına dair uzmanlık raporu yer aldı.

YAKIN MESAFEDEN VURULMUŞ

Kapsamlı balistik ve olay yeri inceleme raporlarının yer aldığı ve Nurshat Muhammedova'nın Kenan Pala tarafından iş yerinin 2'nci katındaki yazıhanede tabanca ile yakın mesafeden tek el atışla göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtilen iddianamede; ayrıca intihar notu olduğu öne sürülen 'Elveda' yazılı notun Muhammedova ait olduğuna dair net kanaate varılamadı.

Öte yandan savcılık sorgusunda da suçlamaları kabul etmeyen Kenan Pala'nın, daha önce aynı iş yerinde aralarında kıskançlık nedeniyle Muhammedova ile küfürleşmeye varan kavgalar ettiği, ikilinin birbirlerine porselen ve küllük gibi bazı eşyaları attıkları, ancak şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

(Kaynak DHA)

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