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Samsun'da 16 bin 800 dal dolu makaron ele geçirildi

Samsun'da bir iş yerine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 bin 800 dal dolu makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 13:53
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Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 16 bin 800 dal dolu makaron ele geçirildi

Samsun'da 16 bin 800 dal dolu makaron ele geçirildi
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Samsun'da jandarma ekipleri bir iş yerine yaptıkları operasyonda 16 bin 800 dal dolu makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde ve araçta yapılan aramada 16 bin 800 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Ş., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


(Kaynak: İHA)

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