Samsun'da muhteşem karşılanan Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray Samsunspor'la yarın oynayacağı maç için Samsun'a indi.

Sarı kırmızılı takımı taraftarları tezahüratlarla ve meşalelerle karşıladı.

Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosunda sakatlıkları süren Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile birlikte Afrika Kupası'ndaki Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech de yok.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele.



