Feyyaz Uçar isyan etti. PFDK anında cezayı kesti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararıyla Süper Lig'de mücadele eden altı takıma mali yaptırımlar uygulandığını açıkladı.

Federasyonun resmi duyurusuna göre, Süper Lig'in 23. haftasındaki maçlarda yaşanan disiplin sorunları nedeniyle Beşiktaş'a 692 bin lira, Konyaspor, Adana Demirspor ve Samsunspor'a her birine 112 bin lira, Ankaragücü'ne 168 bin lira ve Sivasspor'a ise 27 bin lira ceza verildi.

Ayrıca, Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, çift sarı kart nedeniyle görev yapmaması gereken bir maçta yer aldığı gerekçesiyle iki maç men cezasına çarptırıldı ve 26 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı.

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak ise üç ay süreyle men cezasına çarptırıldı ve ayrıca 358 bin 500 lira mali ceza ile cezalandırıldı.

Beşiktaş'ın yöneticisi Feyyaz Uçar'a ise 200 bin lira para cezası kesildi. Bu mali yaptırımlar, kulüplerin ve yöneticilerin aldıkları disiplin cezalarını içermekte ve futbol camiasında geniş bir yankı uyandırmış durumda.