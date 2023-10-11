Samsun'da narkotik uygulamasında 23 kişi yakalandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu uygulamasında uyuşturucu ve silahla birlikte toplam 23 kişi yakalandı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da narkotik uygulamasında 23 kişi yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürü ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi.

Araç, iş yeri ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda 192 şahıs 68 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda, 964 adet sentetik ecza, 1,89 gram esrar, 1,84 gram skunk, 5 kök kenevir, 4 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca fişeği, 2 adet pompalı tüfek, 19 adet kartuş ve 17 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Yakalanan 23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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