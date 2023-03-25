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Parfüm şişesini açan polisler şok geçirdi. İçinden çıkan ‘yok artık’ dedirtti

İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Parfüm şişesini açan polisler neye uğradığını şaşırdı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 14:30
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İstanbul Havalimanı’nda operasyon.Parfüm şişesinden uyuşturucu çıktı

Parfüm şişesini açan polisler şok geçirdi. İçinden çıkan ‘yok artık’ dedirtti
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İHA’nın haberine göre, İstanbul Havaliman’ında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Sao Paulo (Brezilya)-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu gözlemlediler.

Ekipler şüpheli şahsın İstanbul Havalimanı’nı transit olarak kullanarak başka bir ülkeye geçiş yapacağını tespit edince uçağın iniş yapmasının ardından şahsı takibe başladı.

X-ray taramasından geçirilen valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheleri daha da artan ekiplerce operasyon planlandı ve iki adet valiz banda verilerek şahsın beklemekte olduğu yolcu salonuna gönderildi.

Yolcu salonunda teyakkuzda bekleyen ikinci ekip, öncelikle şüphelinin valizlerini banttan almasını bekledi. Valizini alan şüpheli gözaltına alındı.

PARFÜM ŞİŞESİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Şüphelinin üstü ve valizi aranırken, Brezilya uyruklu şahsın valizlerinden birinin içerisindeki çeşitli markalardan parfüm, roll-on ve şampuan şişeleri bulundu. Şişelerde likit ve toz halindeki maddelerin kokain olduğu tespit edildi.

Toplamda 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerine ise devam edildiği öğrenildi.

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