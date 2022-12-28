Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen iki zanlının ikametinde arama yaptı.
Aramada kurusıkıdan çevirme 4 ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca ile iki kullanımını yasak bıçak, muşta ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.