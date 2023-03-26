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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:38
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, JASAT ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.D. ve Ü.D.'nin Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi 'ndeki evlerinde uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit ederek sözkonusu eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, bin 478 adet sentetik ecza hap, 30 gram metamfetamin, 1 adet hassas cep terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 840 TL ve 100 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili İ.D. ve Ü.D. ile birlikte evde bulunan M.B.Ö. adlı kadın ile birlikte V.K. ve E.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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