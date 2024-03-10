Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Terme ilçesinde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu M.K. adlı şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şahsın evinde yapılan aramada 237 gram bonzai, 3 gram kubar esrar, 22 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

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